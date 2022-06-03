واصل المنتخب السعودي تدريباته مساء أمس الخميس في معسكره الذي يقام حاليًا مدينة أليكانتي الإسبانية ضمن المرحلة الأولى من البرنامج الإعدادي لكأس العالم FIFA قطر 2022 التي تنطلق في شهر نوفمبر المقبل.

البليهي يعود للتدريبات والدوسري والعبود يواصلان التأهيل

وشارك اللاعب “علي البليهي” في التدريبات الجماعية بعد تماثله للشفاء من الوعكة صحية، فيما واصل الثنائي “سالم الدوسري، عبدالرحمن العبود” تمارينهما الخاصة برفقة الجهاز الطبي.