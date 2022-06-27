أوصى مجلس إدارة البنك العربي الوطني بتوزيع أرباح نقدية مرحلية على مساهمي البنك عن النصف الأول من عام 2022، بإجمالي نحو 750 مليون ريال لعدد أسهم مستحقة 1.5 مليار سهم.

حصة السهم من التوزيع:

وقالت البنك في بيان على موقع السوق المالية (تداول)، اليوم الاثنين، إن حصة السهم من التوزيع تبلغ 0.5 ريال بعد خصم الزكاة، بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 5%.

أحقية الأرباح:

وأضاف البنك العربي الوطني أن أحقية الأرباح تكون لمساهمي البنك المالكين للأسهم يوم الاستحقاق الذي يوافق يوم الأربعاء 29 يونيو 2022، والمقيدين بسجلات البنك لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق الذي يوافق يوم الأحد 3 يوليو 2022.

وذكر البنك العربي الوطني أن تاريخ التوزيع يكون يوم الاثنين 18 يوليو 2022.