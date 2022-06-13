نشرت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، مقطعاً صوتياً لمكالمة حقيقية جرت بين أحد العملاء وشخص مُحتال حاول خلالها الأخير الحصول على معلومات الحساب البنكي للعميل.

اسم مزيف

انتحال صفة موظف بنك

تهديد بإيقاف الحساب مكالمة حقيقه من محتال، كيف تحمي نفسك اذا جتك مكالمة تصيد؟#البنوك_السعودية pic.twitter.com/7KjtX4A5Z4 — البنوك السعودية (@SaudiBanks) June 12, 2022

محاولة احتيال

وكما بين المقطع الصوتي، حاول المُحتال بعد اختيار “اسم مزيف” له وتعريف نفسه للعميل بأنه يعمل موظفاً بأحد البنوك إقناعه بتقديم المعلومات الخاصة بحسابه له من أجل تحديثه، قبل أن يهدده بإيقاف الحساب في ظل رفضه الاستجابة لطلبه.

نصيحة مهمة للعملاء

في سياق متصل، دعت اللجنة، العملاء إلى تجاهل المكالمات التي يقوم بها المحتالون ويهددون بإغلاق الحسابات للحصول على المعلومات، مع الإبلاغ عنهم وإرسال أرقامهم إلى رقم “330330”.