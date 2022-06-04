أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أنه يجوز جمع المشترك بين أكثر من وظيفة خاصة للتأمينات، ولكن بشرط.

جاء ذلك خلال رد التأمينات على سؤال أحد متابعيها على حساب “العناية بالعملاء بموقع “تويتر”، قال فيه: “أعمل بوظيفة خاضعة للتأمينات الاجتماعية، وأريد وظيفة أخرى في شركة خاضعة للتأمينات.. هل يحق لي الجمع بين الوظيفتين وجميعهم خاضعين للتأمينات ؟”.

العمل في أكثر من وظيفة:

وقالت التأمينات في ردها “نظام التأمينات الاجتماعية يجيز عمل المشترك لدى أكثر من صاحب عمل، ويحسب اشتراك واحد بمجموع الأجور التي يتقاضاها من أصحاب العمل”.

وأضافت أنه يجب الرجوع لعقد العمل واللائحة الداخلية للمنشأة للتأكد من عدم اشتراط الجمع بين وظيفتين.

نظام التأمينات:

يذكر أنه وفقاً لنظام التأمينات، يجوز للمشترك العمل في أكثر من وظيفة خاضعة للتأمينات الاجتماعية، حيث نصت المادة العشرون من لائحة التسجيل والاشتراكات: المشترك الذي يعمل لدى أكثر من صاحب عمل، يلتزم كل صاحب عمل على حدة بأن يؤدي كامل الاشتراكات التي يستلزمها النظام، وعلى أساس أجر الاشتراك الذي يدفعه للمشترك، على ألاّ يتجاوز مجموع أجور الاشتراك لدى جميع أصحاب العمل الذين يعمل لديهم المشترك عن 45000 ريال شهريًا

وفي حال إنهاء الاشتراكين معاً للتقاعد يسوى المعاش التقاعدي بمجموع الراتبين في كلا الاشتراكين. وفقا لصحيفة الرياض.