تفاعلت وزارة التجارة مع شكاوى قلة من المواطنين عبر تويتر حول التستر التجاري وعدم تطبيق قرارات التوطين في عدة قطاعات بالرغم من صدور قرارات وزارة بتوطينها.

وحث حساب العناية بالعملاء في الوزارة الجميع على رفع بلاغ تجاري في حالة الاشتباه في وجود مخالفات تستر تجاري .

ما هو التستر التجاري ؟

وقالت الوزارة إن التستر التجاري هو قيام مواطن سعودي بتمكين غير السعودي من ممارسة أي نشاط تجاري محظور عليه نظاماً دون الحصول على رخصة الاستثمار الأجنبي.

وكان أحد المواطنين اشتكى من وجود عمالة أجنبية في محلات بيع الذهب والمجوهرات بالرغم من صدور قرارات سابقة بتوطينها. ودعا المواطن وزارة التجارة بتكثيف الجولات الرقابية الميدانية ولفت إلى أن أغلب المهن بالمحلات التجارية اللي صدرت فيها التوطين لم تتابع ولم تطبق بالواقع.

المهن المشمولة في قرارات التوطين

وكان وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، أصدر أمس 6 قرارات لتوطين عدد من المهن والأنشطة، وذلك بالتعاون مع الجهات الإشرافية

وشملت القرارات توطين: “مهن الطيران المرخصة”، و”مهن البصريات”، و”نشاط الفحص الدوري” و “منافذ خدمات البريد ونقل الطرود “، و”مهن خدمة العملاء – ومنافذ البيع في (7) أنشطة اقتصادية” في مختلف مناطق المملكة، ورفع مستوى مشاركتهم في سوق العمل، وتعزيز مساهمتهم في المنظومة الاقتصادية. حيث ستساهم القرارات الصادرة في توفير أكثر من (33.000) فرصة عمل.