حذرت وزارة التجارة، اليوم الاثنين، من خطورة التعامل مع جهات الفوركس غير المرخص.

وقالت التجارة في انفوجراف “انتبه.. التعامل مع جهات الفوركس غير المرخص يعرض أموالك للضياع والفقدان”.

خطورة جهات الفوركس غير المرخص

وحثت وزارة التجارة، في وقت سابق، من خطورة الاستثمار في جهات الفوركس غير المرخص، وذلك بالتفاعل مع إعلاناتها.

وناشد الأمن العام أيضًا المواطنين عدم التعامل مع شركات الفوركس غير المرخصة، داعيًا إياهم إلى عدم التجاوب مع إعلانات الشركات الوهمية.

وأهاب الأمن العام، بالمواطنين حماية أنفسهم وغيرهم من خطورة الاستثمار في جهات الفوركس غير المرخصة، وعدم التفاعل مع هذه الشركات.