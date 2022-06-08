حذرت وزارة التجارة المواطنين من مشاركة بياناتهم في المواقع غير الموثوقة أثناء التسوق الإلكتروني.

عدم مشاركة البيانات

ونشر الحساب الرسمي لوزارة التجارة عبر موقع “تويتر”، إنفوجراف تحت عنوان “تسوق بوعي”، محذرًا بالقول: “احذر مشاركة بياناتك في المواقع غير الموثوقة أثناء تسوقك الإلكتروني”.

وصايا عند التسوق الإلكتروني

وكانت وزارة التجارة شددت في وقت سابق على أنه عند التسوق من المتاجر الإلكترونية يجب التأكد من وجود أيقونة التخفيضات المرخصة من الوزارة.

فيما قدم المحلل الاقتصادي عبدالله بن سعد الأحمري، عدة وصايا للمواطنين عند استخدامهم التسوق الإلكتروني، وذلك في تصريحات سابقة لـ”المواطن” جاء فيها: