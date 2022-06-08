حذرت وزارة التجارة المواطنين من مشاركة بياناتهم في المواقع غير الموثوقة أثناء التسوق الإلكتروني.
عدم مشاركة البيانات
ونشر الحساب الرسمي لوزارة التجارة عبر موقع “تويتر”، إنفوجراف تحت عنوان “تسوق بوعي”، محذرًا بالقول: “احذر مشاركة بياناتك في المواقع غير الموثوقة أثناء تسوقك الإلكتروني”.
وصايا عند التسوق الإلكتروني
وكانت وزارة التجارة شددت في وقت سابق على أنه عند التسوق من المتاجر الإلكترونية يجب التأكد من وجود أيقونة التخفيضات المرخصة من الوزارة.
فيما قدم المحلل الاقتصادي عبدالله بن سعد الأحمري، عدة وصايا للمواطنين عند استخدامهم التسوق الإلكتروني، وذلك في تصريحات سابقة لـ”المواطن” جاء فيها:
- التأكد من مواقع التسوق قبل القيام بأي عملية شرائية لتجنب الوقوع فريسة للمواقع الوهمية التي تصطاد الأفراد عبر إنشاء منصات وهمية غير رسمية.
- تحميل مواقع التسوق في الأجهزة عبر التطبيقات الرسمية الموجودة في المتاجر والمتداولة في ” الآب ستور”.
- تحديد الأولويات الشرائية وعدم الاندفاع وراء شراء احتياجات كمالية وليست ضرورية لمنع الهدر المالي.
- عدم شراء أغراض غير ضرورية بحجة وجود تخفيضات عليه فإنها قد تشكل طريقة لهدر المال.
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