حذرت وزارة التجارة، اليوم الأحد، من الاتصالات المجهولة التي تعد المواطنين بالربح السريع، مشيرة إلى أنها تعتبر إحدى طرق التحايل من الجهات المروجة للفوركس غير المرخص.

تجاهل الاتصالات المجهولة

وحثت الوزارة في إنفوجراف على حسابها بموقع “تويتر”، على ضرورة تجاهل الاتصالات المجهولة التي تعد الأشخاص بالاستثمار المضمون والربح السريع، مؤكدة أنها إحدى طرق التحايل من الجهات التي تروج للفوركس غير المرخص.

عدم التجاوب مع الإعلانات الوهمية

وكان الأمن العام حذر في وقت سابق من التعامل مع شركات الفوركس غير المرخصة، مناشدًا المواطنين بعدم التجاوب مع إعلانات الشركات الوهمية.

ودعا الأمن العام المواطنين إلى ضرورة الحرص على توعية من حولهم بخطورة الفوركس غير المرخص لخلق مجتمع آمن وواع.

وتحذر الجهات الرسمية بشكل دائم المتعاملين في الأوراق المالية والمواطنين من التعامل مع المواقع الإلكترونية المشبوهة التي قد تنطوي أعمالها على أنشطة غير نظامية، والتي تروج من خلال إعلاناتها على شبكة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي فرصًا استثمارية ووعودًا بتحقيق مكاسب مالية وثراء سريع، مما قد يعرض العديد من المتعاملين معها إلى عمليات نصب واحتيال وخسائر مادية كبيرة.