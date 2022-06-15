أعلنت وزارة التجارة، اليوم الأربعاء، استدعاء 1074 مركبة من فورد “EXPEDITION” ولينكولن “NAVIGATOR”، موديل 2021.
سبب استدعاء فورد ولينكولن:
وأوضحت التجارة، عبر حسابها بموقع “تويتر”، أن سبب الاستدعاء يرجع لاحتمالية نشوب حريق في حجرة المحرك أثناء القيادة أو الوقوف أو حتى في وضع إيقاف تشغيل المركبة.
وأشارت إلى أن الإجراء المتبع في هذا الوضع هو ما يلي:
- التحقق من شمول رقم هيكل المركبة من خلال http://recalls.sa.
- التوقف عن استخدام المركبة والتواصل مع الوكيل المحلي لتنسيق موعد زيارة الفني لفصل البطارية واستلام سيارة بديلة لحين الانتهاء من التحقيقات الفنية وتوفر الإصلاحات اللازمة.
اترك تعليقاً