أعلنت وزارة التجارة استدعاءها 538 منتجًا من “ايكيا” صانعة قهوة إسبريسو للموقد (METALLISK)، لوجود خلل تقني في الصناعة قد يؤدي لانفجار المنتج.

وقالت التجارة في تغريدة على حسابها الرسمي بتويتر: “نعلن عن استدعاء 538 منتجًا من “ايكيا” صانعة قهوة إسبريسو للموقد (METALLISK) 🗓 2020/09 – 2022/01، لخلل في صمام الأمان لتفريغ الضغط قد يؤدي إلى انفجار المنتج أثناء الاستخدام مما يزيد من خطر الإصابة”.

كما طالبت المواطنين بالتوقف فورًا عن استخدام المنتج المزود بصمام أمان مصنوع من مادة الستانلس ستيل، وإعادة المنتج لأي فرع إيكيا واسترداد مبلغ الشراء كاملًا.

استدعاء سيارات لخطر فقدان التوازن

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة التجارة، استدعاء 177 مركبة لكزس “NX” بسبب احتمالية حدوث تشققات في منطقة تثبيت المساعدات الأمامية.

وقالت الوزارة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “لسلامتكم.. نعلن عن استدعاء 177 مركبة لكزس “NX” موديل 2022.

وأوضحت وزارة التجارة، عبر حسابها في “تويتر”: “أن ذلك لاحتمالية حدوث تشققات في منطقة تثبيت المساعدات الأمامية، قد يؤدي مع مرور الوقت إلى فقدان توازن المركبة مما يزيد من خطر وقوع حادث”.