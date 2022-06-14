ضبطت الفرق الرقابية بوزارة التجارة وصادرت منتجات تتضمن رموزًا ودلالات تدعو للشذوذ والمثلية وتنافي الفطرة السوية.

الفرق الرقابية بوزارة التجارة تضبط وتصادر منتجات تتضمن رموز ودلالات تدعو للشذوذ والمثلية وتنافي الفطرة السوية ، وتوقع العقوبات النظامية على المنشآت المخالفة. عند مشاهدتك رموز أو دلالات تدعو للشذوذ باستطاعتك رفع البلاغ عبر " تطبيق بلاغ تجاري أو هاتف 1900". pic.twitter.com/L0Wbz74w3p — المتحدث الرسمي لوزارة التجارة (@spokesman_mc) June 14, 2022

توقيع العقوبات:

وأكدت وزارة التجارة عبر متحدثها عبدالرحمن الحسين، أنه تم توقيع العقوبات النظامية على المنشآت المخالفة، وذلك بعد تنفيذ جولات رقابية على العديد من منافذ بيع الملابس والمستلزمات.

أرقام البلاغات:

ودعا الحسين عند مشاهدة رموز أو دلالات تدعو للشذوذ إلى رفع البلاغ عبر تطبيق بلاغ تجاري أو هاتف 1900.