حذرت وزارة التجارة، اليوم الاثنين، من خطورة الاستثمار في جهات الفوركس غير المرخصة، وذلك بالتفاعل مع إعلاناتها.

خطورة الاستثمار في جهات الفوركس

وقالت التجارة في انفوجراف “احمِ نفسك وغيرك من خطورة الاستثمار في جهات الفوركس غير المرخصة بعدم التفاعل مع إعلاناتهم”.

وتحذر الجهات الرسمية بشكل دائم المتعاملين في الأوراق المالية والمواطنين من التعامل مع المواقع الإلكترونية المشبوهة التي قد تنطوي أعمالها على أنشطة غير نظامية، والتي تروج من خلال إعلاناتها على شبكة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي فرصًا استثمارية ووعودًا بتحقيق مكاسب مالية وثراء سريع، مما قد يعرض العديد من المتعاملين معها إلى عمليات نصب واحتيال وخسائر مادية كبيرة.

وحث الأمن العام في وقت سابق على عدم التعامل مع شركات الفوركس غير المرخصة، مناشدًا المواطنين بعدم التجاوب مع إعلانات الشركات الوهمية.