أكدت وزارة التجارة، اليوم، الخميس، أنه لا يحق لمحطات الوقود فرض التعامل ببطاقات مدى فقط دون غيرها ورفض التعامل بالفيزا طالما توجد لافتة توضح قبول الدفع الإلكتروني في المحطة.

قبول الفيزا في محطات الوقود

جاء ذلك ردًا من حساب العناية بالعملاء، على سؤال أحد المتابعين، قال فيه: ” هل من طبيعي أن تجبرنا محطات البنزين على مدى وما تقبل الدفع بالفيزا”.

وقالت الوزارة “لا يحق للمنشأة رفض التعامل بالبطاقة الائتمانية طالما وجدت لافتة توضح التعامل بها”.

وأضافت: “وفي حال الرفض تفضل بتقديم بلاغ بالتفصيل عبر تطبيق “بلاغ تجاري” حتى نتخذ الإجراءات اللازمة.

طريقة تقديم بلاغ تجاري

– الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التجارة واختيار تطبيق بلاغ تجاري.

– اختيار نوع المخالفة.

– ملء النموذج الخاص بالإبلاغ عن المخالفة.

– الضغط على إرسال.

وبعد تقديم هذا البلاغ بيوم واحد سيتلقى المستخدم رسالة بها رقم البلاغ الذي قام بتسجيله، ويتلقى إشعارات حول الإجراءات التي تنفذها السلطات للتعامل مع المخالفة المسجلة.