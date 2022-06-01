حددت وزارة التجارة، 13 نقطة لابد أن تلتزم بها المتاجر الإلكترونية؛ حتى لا تندرج ضمن مخالفات معايير الامتثال للجنة مخالفات التجارة.
ضوابط التجارة الإلكترونية:
1- توفيـر رقـم هـاتـف للتواصـل
2- توفير البريـد الإلكتروني
3- توفير المحادثة الفوريـة
4- توفيـر دفـع إلكترونـي موثوق من خلال القنوات البنكية المعتمدة
5- تمكيـن المستهلك مـن تقديـم شـكـوى فـي الموقع الإلكتروني
6- تمكيـن تقديم شكوى عبر وسائل التواصل الاجتماعـي
7- الإفصاح عـن الوقـت المحـدد للـرد علـى الشكوى
8- الإفصاح عـن الوقـت المحـدد لمعالجـة الشـكوى
9- الإفصاح عـن الـوقـت المحدد للتوصيـل قبـل إتمام عملية الشراء توضيح ذلـك فـي الفاتورة
10- قيام المتجـر بـدعـم اللغـة العربيـة فـي آليـة تقديـم الشـكوى
11- استخدام اللغة العربيـة فـي المحادثات الفورية
12- عرض المنتجات باللغة العربية
13- وجود سياسة واضحة ومكتوبة لعمليات الاستبدال أو الاسترجاع.
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