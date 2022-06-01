حددت وزارة التجارة، 13 نقطة لابد أن تلتزم بها المتاجر الإلكترونية؛ حتى لا تندرج ضمن مخالفات معايير الامتثال للجنة مخالفات التجارة.

ضوابط التجارة الإلكترونية:

1- توفيـر رقـم هـاتـف للتواصـل

2- توفير البريـد الإلكتروني

3- توفير المحادثة الفوريـة

4- توفيـر دفـع إلكترونـي موثوق من خلال القنوات البنكية المعتمدة

5- تمكيـن المستهلك مـن تقديـم شـكـوى فـي الموقع الإلكتروني

6- تمكيـن تقديم شكوى عبر وسائل التواصل الاجتماعـي

7- الإفصاح عـن الوقـت المحـدد للـرد علـى الشكوى

8- الإفصاح عـن الوقـت المحـدد لمعالجـة الشـكوى

9- الإفصاح عـن الـوقـت المحدد للتوصيـل قبـل إتمام عملية الشراء توضيح ذلـك فـي الفاتورة

10- قيام المتجـر بـدعـم اللغـة العربيـة فـي آليـة تقديـم الشـكوى

11- استخدام اللغة العربيـة فـي المحادثات الفورية

12- عرض المنتجات باللغة العربية

13- وجود سياسة واضحة ومكتوبة لعمليات الاستبدال أو الاسترجاع.