أعادت وزارة التجارة تأكيدها على حقوق المستهلك، عند شراء سيارة جديدة، لضمان الحماية من أي محاولات احتيال، وأشارت إلى أن حقوق المشتري تتضمن: الحصول على فاتورة شراء، وكتيب ضمان.

كما يحق للمشتري أن يتم توفير ضمان المنتج والتعليمات الفنية بلغة عربية مفهومة، وتشمل حقوق المستهلك لشراء السيارة؛ إفصاح الوكيل عن الإكسسوارات الإضافية الموجودة في السيارة إذا كانت مصنعة من شركة مختلفة عن الشركة الأم.

قبول الفيزا في محطات الوقود

وفي وقت سابق؛ أكدت وزارة التجارة، أنه لا يحق لمحطات الوقود فرض التعامل ببطاقات مدى فقط دون غيرها ورفض التعامل بالفيزا طالما توجد لافتة توضح قبول الدفع الإلكتروني في المحطة.

وقالت الوزارة “لا يحق للمنشأة رفض التعامل بالبطاقة الائتمانية طالما وجدت لافتة توضح التعامل بها”؛ لافتة إلى أنه في حال الرفض يتم تقديم بلاغ بالتفصيل عبر تطبيق “بلاغ تجاري” حتى تُتخذ الإجراءات اللازمة.

طريقة تقديم بلاغ تجاري

ويتم رفع بلاغ تجاري من خلال الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التجارة واختيار تطبيق بلاغ تجاري، ثم اختيار نوع المخالفة، وملء النموذج الخاص بالإبلاغ عن المخالفة، والضغط على إرسال.

وبعد تقديم هذا البلاغ بيوم واحد سيتلقى المستخدم رسالة بها رقم البلاغ الذي قام بتسجيله، ويتلقى إشعارات حول الإجراءات التي تنفذها السلطات للتعامل مع المخالفة المسجلة.