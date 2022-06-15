أعادت وزارة التجارة تأكيدها على حقوق المستهلك، عند شراء قطع غيار السيارة. وأوضحت الوزارة أن هناك 5 حقوق يجب التأكد من هنا؛ عند شراء قطع غيار السيارة؛ منها: الحصول المباشر على القطع ذات الطلب المستمر، والحصول على القطع ذات الطلب النادر خلال فترة 14 يومًا.

الاحتفاظ بقطع الغيار المستبدلة:

كما تتضمن الحقوق: الاتفاق بورقة موثقة على مدة تسليم قطع الغيار التي تصنع خصيصًا للمستهلك.

ويحق للمشتري وفق ما أوضحته وزارة التجارة أن يحتفظ بقطع الغيار المستبدلة من السيارة بشرط ألا تكون مضرة للبيئة.

وتحفظ الوزارة للمستهلك حق الحصول على وثيقة مستقلة لمدة وأحكام ضمان لقطع الغيار بما يتفق مع سياسة المنتج.

3 حقوق للمستهلك عند شراء سيارة جديدة:

وفي سياق متصل أكدت التجارة في وقت سابق، على حقوق المستهلك، عند شراء سيارة جديدة، لضمان الحماية من أي محاولات احتيال، وأشارت إلى أن حقوق المشتري تتضمن: الحصول على فاتورة شراء، وكتيب ضمان.

كما يحق للمشتري أن يتم توفير ضمان المنتج والتعليمات الفنية بلغة عربية مفهومة، وتشمل حقوق المستهلك لشراء السيارة؛ إفصاح الوكيل عن الإكسسوارات الإضافية الموجودة في السيارة إذا كانت مصنعة من شركة مختلفة عن الشركة الأم.