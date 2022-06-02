أكدت وزارة التجارة أهمية تمكين كل من يحق لهم وفق نظام الشركات من الاطلاع على أوراق الشركة، والحسابات والمستندات والوثائق الخاصة بها، وإعداد المحاضر الخاصة بالاجتماعات وتدوينها، وتزويد الوزارة بالوثائق المطلوبة وفقًا لما نص عليه النظام.

الالتزام بنظام الشركات

وحثت وزارة التجارة المؤسسات والشركات بما يلي:

– الالتزام بنظام الشركات

– عدم الإخلال بواجباتها تجاه الشركاء والمساهمين

– نشر قوائمها المالية

– كذلك عقد الجمعيات العامة العادية خلال مواعيدها المحددة

– عدم تعطيل الدعوة إليها وتأخير انعقادها

– تمكين المساهمين والشركاء من الاطلاع على الوثائق اللازمة.

وكانت وزارة التجارة، قد حذرت اليوم الخميس، عموم الشركات العاملة من تضمين التقارير، أو القوائم المالية المقدمة للشركاء، أو الجمعيات العامة، أي بيانات كاذبة أو مضللة.