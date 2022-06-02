أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، عن الجدول الزمني للتقديم والقبول والتحويل لبرامج التخصصات الدقيقة وبرامج شهادة الاختصاص السعودية للصيدلة السريرية للعام الأكاديمي 2023م.

وأوضحت الهيئة أن التقديم يبدأ في 12 يوينو 2022 ولمدة 12 يوماً، حتى نهاية يوم 23 يونيو2022م، فيما ستكون فترة المقابلات الشخصية بين 1 و8 أغسطس2022م، وآخر موعد لترتيب رغبات المتقدمين لأفضلية المراكز عبر البوابة الإلكترونية ولرفع النتائج من قبل اللجان يوم 11 سبتمبر.

وأشارت إلى أنه سيتم عقب ذلك إجراء المطابقة النهائية وإعلان النتائج تباعاً في يوم 6 نوفمبر 2022، حيث سيكون آخر موعد لاستكمال متطلبات التسجيل والسداد يوم 15 ديسمبر.