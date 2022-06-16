حددت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالرياض مواعيد القبول للفصل الأول من العام التدريبي 1443/ 1444هـ، لمرحلتي الدبلوم والبكالوريوس في كلا الفترتين الصباحية والمسائية.

مواعيد التسجيل:

وأوضحت الإدارة العامة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن التسجيل سيكون متاحًا في الكليات التقنية للبنين في الرياض من تاريخ 23/ 12 وحتى 28/ 12 عبر بوابة القبول الإلكتروني الموحد للطلاب والطالبات بالجامعات الحكومية بالرياض، فيما سيكون التسجيل للبنات ابتداءً من 24/ 12 وحتى 29/ 12.

وأضافت أن التسجيل في باقي الكليات التقنية للبنات ببقية مدن ومحافظات المنطقة عدا الرياض سيكون عبر بوابة “قبولي” الخاصة بالمؤسسة ابتداءً من 25/ 12 وحتى 29/ 12.

التسجيل عبر بوابة قبولي:

ويتزامن مع ذلك على بوابة قبولي التسجيل في المعاهد الصناعية الثانوية ومعاهد العمارة والتشييد والبرامج القصيرة، وكذلك يتاح التسجيل في نفس الفترة للراغبين في الالتحاق بالكليات التقنية للبنين وللبنات بالمنطقة في الفترة المسائية.

وأفادت أن التسجيل لدرجة البكالوريوس للبنين والبنات في الفترة الصباحية والمسائية يبدأ من تاريخ 18/ 12 وحتى 22/ 12 على بوابة قبولي، مبينة أن نهاية جميع فترات القبول يكون عند الساعة 12 ظهرًا.