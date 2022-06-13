أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني فتح باب القبول الإلكتروني للراغبين في التقديم على برامج الكليات التقنية وفروعها للبنين والبنات لمرحلة الدبلوم لخريجي وخريجات الثانوية العامة، ومرحلة البكالوريوس للبنين والبنات الحاصلين على دبلوم الكلية التقنية أو ما يعادله، ودبلوم وبرامج المعاهد الصناعية والعمارة والتشييد الثانوية للفصل التدريبي الأول من العام 1444هـ.

مواعيد التسجيل

وأوضح مدير عام شؤون المتدربين بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بأن مواعيد التسجيل ستكون اعتباراً من 18 / 12 / 1443هـ وحتى تاريخ 22 / 12 / 1443 هـ، لبرامج البكالوريوس للبنين والبنات، و من تاريخ 25 / 12 / 1443هـ حتى تاريخ 29 / 12 / 1443هـ لبرامج الدبلوم في الكليات التقنية للبنين والبنات ودبلوم وبرامج المعاهد الصناعية والعمارة والتشييد الثانوية للبنين, وسيكون عبر البوابة الإلكترونية للقبول (قبولي) بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate.