كشفت الهيئة العامة للإحصاء (GASTA) اليوم, نتائج الرقم القياسي لأسعار المستهلك والجملة لشهر مايو من عام2022م.

وأفادت نتائج النشرة ارتفاع مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر مايو2022م بنسبة 2.2% مقارنة بنظيره من العام الماضي مايو 2021م، وهو أقل من الشهر السابق أبريل 2022م بنسبة (2.3%)، ويُعزى هذا الارتفاع إلى تغير أسعار الأغذية والمشروبات والتي ارتفعت بنسبة (+4.2%) وأسعار النقل بنسبة (+4.0%).

ووفقاً لنتائج النشرة فقد كان ارتفاع أسعار المواد الغذائية هو المؤثر المباشر في زيادة التضخم لشهر مايو2022م مقارنة بشهر مايو 2021م، فقد سجل قسم الأغذية والمشروبات ارتفاعًا بنسبة 4.2%؛ متأثرًا بارتفاع أسعار الأغذية بنسبة 4.6% وأسعار اللحوم بنسبة(+3.4%) كما سجل قسم النقل ارتفاعًا بنسبة 4.0%؛

متأثرًا بارتفاع أسعار شراء المركبات بنسبة 4.7%، والتي تأثرت بارتفاع أسعار السيارات بنسبة (+4.7%).

وسجل قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة ارتفاعًا بلغت نسبته 2.1% متأثرًا بارتفاع أسعار استئجار صالات الأفراح بنسبة (+17.2%).

كما سجل قسم التعليم ارتفاعًا بنسبة 6.2%؛ متأثرًا بارتفاع أسعار رسوم التعليم الثانوي بنسبة .13.8% وسجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعًا بـنسبة

4.1%؛ متأثرًا بارتفاع أسعار خدمات تقديم الوجبات بنسبة3.9%.

وسجل قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى ارتفاعًا بنسبة 0.5%متأثرًا بارتفاع أسعار إيجارات السكن بنسبة (+0.5%).

من جانب آخر كشفت نتائج النشرة ارتفاع مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار الجملة لشهر مايو2022م بنسبة 10.2% مقارنة بنظيره من عام 2021م، وهو أقل من الشهر السابق (أبريل 2022م) حيث بلغ (10.7%)، وجاء ارتفاع المؤشر بشكل رئيسي بسبب ارتفاع أسعار السلع الأخرى القابلة للنقل بنسبة (+12.0%)

ووفقاً لنتائج النشرة فقد سجل باب السلع الأخرى القابلة للنقل ارتفاعًا في أسعار الجملة بنسبة 12.0%نتيجة لارتفاع أسعار المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 56.8%وأسعار المنتجات النفطية المكررة بنسبة 7.7% , وسجل باب المنتجات المعدنية والآلات والمعدات ارتفاعًا بنسبة 7.7% نتيجة لارتفاع أسعار الفلزات القاعدية بنسبة (10.8%), وأسعار الآلات المستعملة في الأغراض العامة بنسبة (12.2%).

فيما سجل باب منتجات الزراعة وصيد الأسماك ارتفاعاً بنسبة 17.1%؛ متأثرًا بارتفاع أسعار المنتجات الزراعية بنسبة (19.4%)، وأسعار الحيوانات الحية والمنتجات الحيوانية بنسبة (13.1%).

كما سجل باب المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ والمنسوجات ارتفاعًا بنسبة 8.3%نتيجة لارتفاع أسعار منتجات اللحوم والأسماك والفواكه والخضروات والزيوت والدهون بنسبة (20.7%).

كما سجل باب الخامات والمعادن ارتفاعًا بنسبة 8.6%؛ نتيجة لارتفاع أسعار الأحجار والرمل بنسبة (8.6%).