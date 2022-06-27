تعادل نادي التعاون بهدف لكل فريق أمام ضمك، وذلك ضمن مباريات الجولة الثلاثين والأخيرة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ملخص المباراة:

الشوط الأول كان انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين، لينجح سكري القصيم في الشوط الثاني في إحراز هدف عبر الكاميروني تاوامبا بالدقيقة الـ53، ثم تم إلغاء هدف لـ سكري القصيم بداعي التسلل.

ضمك نجح في إحراز هدف التعادل بالدقيقة إبراهيم النخلي في الدقيقة الـ88.

وأصبح رصيد سكري القصيم بعد التعادل 34 نقطة بالمركز الـ11، بينما أصبح رصيد ضمك، 44 نقطة في المركز الخامس.