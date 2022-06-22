يأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون مواصلة تألقه على ملعبه أمام الشباب، وتحقيق الفوز في مباراتهما المقبلة.

مواجهات التعاون ضد الشباب

ويلعب التعاون ضد الشباب على ملعب مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز الرياضية، عند الساعة التاسعة مساء يوم غد الخميس، في إطار مواجهات الجولة الـ29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ونجح سكري القصيم في تجنب الخسارة في آخر 8 مباريات على ملعبه ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث تمكن من تحقيق 5 انتصارات، وتعادلا 3 مرات.

وتشهد مواجهات التعاون ضد الشباب في الدور الثاني من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين تكافؤًا شديدًا، ما يزيد من قوة مباراتهما، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الفريقان في الدوري

وقبل مواجهة الغد، يحتل سكري القصيم المركز العاشر في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 32 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في المركز الرابع برصيد 53 نقطة.