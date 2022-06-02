اعتمدت وزارة التعليم تنظيم أعمال اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثالث 1443هـ لجميع مراحل التعليم العام الحكومي والأهلي والعالمي، ومعاهد وبرامج التربية الخاصة، والتعليم المستمر، حيث يبدأ الطلاب والطالبات أداء اختبارات المواد العملية والشفهية ومواد التقويم التكويني اعتباراً من الأحد 20 ذي القعدة، على أن تكون ضمن اليوم الدراسي.

جدول اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثالث