أعلن عماد الشريف، المختص في الشأن التعليمي، أن وزارة التعليم قررت إيقاف طباعة وثيقة التخرج للثانوية العامة بنظام المقررات.

الاكتفاء بكشف الدرجات الإلكتروني:

وأضاف الشريف، عبر حسابه في “تويتر”، أن وزارة التعليم قررت إيقاف طباعة وثيقة التخرج للثانوية العامة بنظام المقررات، ويكتفى بكشف الدرجات الإلكتروني اعتبارًا من العام الدراسي الحالي 1443هـ.

وقررت الوزارة الاكتفاء بكشف الدرجات الإلكتروني للصف الثالث الثانوي بدءًا من هذا العام، مع إحالة المستفيدين الراغبين إلى خدمة (نتائجي) للحصول على النسخة الورقية.