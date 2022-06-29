أعلنت وزارة التعليم عن بدء التقديم للابتعاث في بكالوريوس الطب البشري، والتمريض، وطب القدم بجمهورية أيرلندا، وذلك ضمن مسار الاتفاقيات الصحية.

آلية ورابط التقديم:

وأوضحت الوزارة أن التقديم على هذه التخصصات متاح من يوم الأربعاء 29 يونيو حتى يوم الأربعاء 6 يوليو 2022م، وذلك على رابط التقديم عبر بوابة “سفير”: (هنا الرابط).​

اشتراطات وضوابط:

وشددت الوزارة على ضرورة توفر عدد من الاشتراطات والضوابط بحصول المتقدم لبكالوريوس الطب على شهادة الثانوية العامة (قسم العلوم الطبيعية)، بمعدل تراكمي لا يقل عن 95% أو (3.75 من 4)، وأن يكون حاصلًا في درجة الإيلتس على ٥.٥ على الأقل ولا يقل عن ٥ في كل جزء، وألا تقل درجتا القدرات والتحصيلي عن 80%، وألا يزيد عمره على 22 سنة.

إضافةً إلى عدد من الاشتراطات الخاصة لمرحلتي البكالوريوس في تخصصي التمريض، وطب القدم بحصول المتقدم على الثانوية العامة (قسم العلوم الطبيعية) بمعدل تراكمي لا يقل عن 90% أو ما يعادلها.

وضمن الشروط، ألا يزيد عمر المتقدم على 25 سنة، وألا تقل درجتا القدرات والتحصيلي عن 70% أو عن طريق أنظمة الاختبارات المحسوبة (CBT).