تشهد مباريات التعاون والشباب في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين تكافؤًا شديدًا بين الفريقين، ما يزيد من صعوبة مواجهتهما المقبلة.

التعاون والشباب في مباراة متكافئة

ومن المقرر أن يلعب التعاون والشباب على ملعب مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز الرياضية، عند الساعة التاسعة مساء يوم غد الخميس، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ومنذ صعود التعاون إلى الدوري السعودي للمحترفين، لعب ضد الشباب 11 مباراة ضمن منافسات الدور الثاني، نجح الليوث في الفوز 5 مرات، مقابل 4 مرات لسكري القصيم، وتعادلا مرتين.

ولا تغيب الأهداف عن مباريات التعاون والشباب ضمن منافسات الدور الثاني من الدوري السعودي للمحترفين، حيث تمكن سكري القصيم من هز الشباك 13 مرة، فيما نجح الليوث في تسجيل 15 هدفًا.

الفريقان في الدوري

وقبل المباراة المقبلة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون المركز العاشر في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 32 نقطة، فيما يقع الشباب في المركز الرابع برصيد 53 نقطة.