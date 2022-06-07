تلقى الفنان فايز المالكي التهاني والتبريكات بمناسبة تخرج ابنه محمد من المرحلة الثانوية وحصوله على الدبلوم الأمريكي.

وقال المالكي، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “بفضل الله تخرج حبيبي وابني محمد من الثانوية وحصل أيضًا على الدبلوم الأمريكي ألف مبروك يا حبيب أبوك وعقبال الدكتوراه”.

جمهور فايز المالكي يتفاعل معه

وانهالت التهاني على المالكي بهذه المناسبة حيث قال خالد المطرف مهنئًا المالكي: “ألف مبروك أبا راكان ورزقك الله برهم”.

وغرد نايف الرشيدي بقوله “ما شاء الله، مبروووك يابو راكان والله يرزقك بره، من نجاح إلى نجاح بإذن الله”.

وقال فهد الأحمدي “مباركين التخريج .. ونسأل الله أن يوفقه ويسر أمره أينما كان”، فيما قال سلطان المهوس:” مبروك حبيبي فايز ومبروك لأم راكان وللعائلة الكريمة .. أدام الله عليكم الأفراح،،، مستقبل مبهر يا محمد بإذن الله”.

تستاهل الطيب والفرح

وغرد حمد عبدالله البكر بقوله: “ما شاء الله تبارك الله ألف مبروك، جعله يكون خير منك”، وهنأت ميسون أبوبكر المالكي بمناسبة تخرج ابنه بقولها: “تستاهل الطيب.. وتستاهل الفرح أستاذ فايز.. ألف مبروك”، وقال محمد الدريم: “ألف ألف مبروك يابو راكان والله يطول بعمرك وعمره وجميع إخوانه وعقبال أعلى المناصب”.

وغردت هديل عليان بقولها: “ألف مبروك تشوفه في أعلى المراتب يا رب”، أما عبدالله البندر فقال:” ألف ألف مبروك وعسى الله يوفقه ومنها للأعلى إن شاء الله”، فيما قال أبو شيهانة: “الله يفرحك بنفسك وأهلك مثل ما تسعى بعد توفيق الله في إسعاد الناس والله يخليك لهم ويرزقك الباري برّهم ورضاهم ليس للفرحة شعور يوصف”.