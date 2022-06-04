أطلقَ مركزُ التواصل الحكومي بوزارة الإعلام الهوية الإعلامية البصرية واللفظية الموحدة لموسم حج هذا العام 1443هـ، وأتاحها للاستخدام من قبل جميع الأجهزة الحكومية والخاصة المشاركة في أعمال الحج.

وتأتي هذه الهوية منسجمةً مع هوية الأعوام الماضية، مع استمرار الشعار اللفظي، وهو جزء من قول الله تعالى: {ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ آمِنِينَ} في الآية (46) من سورة الحجر؛ إذْ تم الاكتفاء بكلمتي “بسلام آمنين”، وتعني كلمة “بسلام” أي سالمين من الآفات، و”آمنين” أي من كل خوف.

تفاصيل الشعار:

ويتكونُ الشعارُ البصري لحج 1443هـ من أربع دوائر باللون الأخضر، يتوسطها مكعب باللون الأسود يرمز للكعبة المشرفة، والتصميم جميعه يجسد كلمة “حج”.

كما يرمزُ اللونُ الأخضرُ للسلامة والصحة والأمان، وترمز الدوائر لمسرات الطائفين بما بينها من مساحات بيضاء.

وقد تم تطوير لون الشعار اللفظي “بسلام آمنين” إلى اللون الأخضر، ووضع اللون الرمادي لأرقام السنة، مع إلغاء التباعد في خطوط الشعار، وذلك تعبيرًا عن ارتفاع عدد الحجاج بشكل أكبر خلال موسم الحج المقبل 1443هـ عن العامين الماضيين.

ويرافقُ الهويةَ دليلَ إرشادي يقدمه التواصل الحكومي، يتضمنُ تطبيقاتِ الهوية، واستخداماتها في مناحي الحج المختلفة.

توحيد الرسالة:

ويأتي إطلاق مركز التواصل الحكومي الهوية الموحدة لحج هذا العام، انطلاقًا من دوره في توحيد الرسالة الإعلامية للأجهزة الحكومية، وتحقيق التعاون والتنسيق فيما بينها، وإحداث التكامل والتناغم في أدائها الإعلامي، وتتوفر الهوية بملحقاتها للتحميل المباشر من موقع مركز التواصل الحكومي عبر الرابط هنا.