وقف وزير النقل والخدمات اللوجستية، صالح الجاسر على جاهزية قطار المشاعر المقدسة؛ وتفقد محطات الركاب والخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

ووجه الجاسر بتكثيف الأداء ومضاعفة الجهود، وذلك استعدادًا لموسم الحج 1443، يرافقه الرئيس التنفيذي بشار بن خالد المالك.