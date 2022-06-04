رصدت “المواطن” ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار البطيخ “الجح” في أسواق منطقة حائل، وذلك من خلال جولة ميدانية في سوق الخضار، حيث تراوح سعره ما بين 40 إلى 60 ريالًا للحبة الواحدة.

شراء بسعر غالٍ:

وأرجع عدد من تجار السوق الارتفاع إلى شراء البطيخ بالجملة من المشاريع الزراعية بسعر غالٍ يتراوح ما بين 20 إلى 30 ريالاً للحبة الواحدة مقارنة ببقية مناطق ومدن المملكة وهذا ما سبب ارتفاعه في أسواق حائل، مما انتهى إلى عزوف فئة كبيرة من المستهلكين عن شرائه.

ارتفاع غير مُرضٍ:

وعبر عدد من المواطنين عن غضبهم من ارتفاع سعر الجح بهذا الشكل الملحوظ وغير المرضي للمستهلك، موضحين أن هذا الارتفاع يحدث بشكل سنوي ومتكرر في فصل الصيف ولا توجد رقابة من قبل الجهات ذات العلاقة بالأسواق، إضافة إلى سيطرة العمالة السودانية على هذا السوق والتحكم في ارتفاع وخفض السعر في المنتجات الزراعية ومن ضمنها البطيخ.