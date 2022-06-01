رد سالم الدوسري، نجم نادي الهلال والمنتخب السعودي، على الانتقادات التي وُجهت له من قبل بعض الجماهير، بسبب عدم تركيزه على كرة القدم مؤخرًا، وذلك على خلفية انضمامه لـ معسكر الأخضر القائم حاليًّا في إسبانيا.

كيف رد سالم الدوسري ؟

وكتب الدوسري عبر حسابه في Snap Chat : “أنا لم أتغير لكن ابتعدت عن كل ما لا يعرف قيمتي، هذا ما بصمت رضا ولا حتى بصمت عتب، هو نوع آخر من الصمت اسمه لكم حياتكم ولي حياتي”.

وقال الدوسري في مقطع فيديو: “وبعدين معكم؟ أي شيءٍ أنزله في السناب للجميع وليس خاص بي فقط”.

وانضم الدوسري إلى معسكر منتخب السعودية الأول لكرة القدم، لمواجهة كولومبيا وفنزويلا وديًّا، في إسبانيا، استعدادًا للمشاركة في كأس العالم 2022، بالدوحة القطرية.

يذكر أن آخر هدف دولي سجله الدوسري مع المنتخب السعودي، كان في شباك المنتخب الأسترالي يوم 29 مارس الماضي.