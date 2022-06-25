وجه المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه ومالك نادي ألميريا الإسباني سؤالًا لمتابعيه عبر “تويتر” حول اللاعب السعودي الذي يملك القدرة على الاحتراف في الدوري الإسباني الممتاز واللعب أساسيًا.

من الاعب السعودي الي يكون مفيد في الدوري الاسباني ومستواه يلعبه اساسي؟ ابي اجابات حقيقيه من غير ميول او مزح…🇸🇦 — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) June 25, 2022

وقال آل الشيخ عبر حسابه في “تويتر” : ” من اللاعب السعودي الذي سيكون مفيدًا في الدوري الإسباني ومستواه يؤهله يلعب أساسي؟ ، أبي إجابات حقيقية من غير ميول أو مزح”.

اتفاق للجميع على أحقية سالم الدوسري بالاحتراف

واتفقت معظم آراء الجماهير على أن سالم الدوسري نجم الهلال يستحق الاحتراف، بينما قال آخرون إن ياسر الشهراني وسلمان الفرج وأحمد الغامدي وأيمن يحيى وسعود عبدالحميد وعبدالإله العمري قد يحظون بفرصة.

سالم الدوسري — محمد العميري (@M_8884) June 25, 2022

وذكر آخرون أن خالد الغنام لاعب النصر أيضًا يملك الفرصة للاحتراف في الدوري الإسباني.

وكان آل الشيخ ذكر مسبقًا عبر حسابه في ” الفيسبوك” أن فريقه ألميريا الصاعد حديثًا لـ الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم لن يضم أي لاعب من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين أو من الدوري المصري الممتاز في فترة الانتقالات الصيفية للعام الحالي.

أرحب يابو ناصر ..

أرى سالم الدوسري وياسر الشهراني 🙏🏼 — عبدالله بن زنان (@bnznan) June 25, 2022

وعلق آل الشيخ قائلًا عبر حسابه في “الفيسبوك”: “لن يتم التعاقد مع أي لاعب موجود في الدوري السعودي أو الدوري المصري في صفقات ألميريا في الصيف، صفحة الكرة السعودية طويتها للأبد، لا تسمعوا لإشاعات التضليل التي تعودت على استخدام اسمي لزيادة المشاهدات ولإشغال الناس، النادي الإسباني مفتوح فقط للمواهب العربية الجديدة والمواهب العربية في الدوريات الأوروبية والعالمية، تحياتي”.