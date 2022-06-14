تواصل الجوازات السعودية خدمة ضيوف الرحمن من المستفيدين من مبادرة طريق مكة التي تهدف إلى تسهيل إنهاء إجراءات دخول الحجاج إلى المملكة.

الدول المشمولة بالمبادرة

وكانت وزارة الداخلية أطلقت في وقت سابق مبادرة طريق مكة، ضمن مبادرات برنامج خدمة ضيوف الرحمن، والتي تعد أحد أهم برامج رؤية السعودية 2030، وذلك في (5) دول، شملت باكستان وماليزيا وإندونيسيا والمغرب وبنغلاديش.

أهداف مبادرة طريق مكة

وأوضحت وزارة الداخلية أن من أهم أهداف مبادرة “طريق مكة” ما يلي:

1- استقبال ضيوف الرحمن وإنهاء إجراءاتهم من بلدانهم بسهولة ويسر، بدءًا من إصدار التأشيرة إلكترونيًا وأخذ الخصائص الحيوية.

2- إنهاء إجراءات الجوازات في مطار بلد المغادرة بعد التحقق من توافر الاشتراطات الصحية.

3- ترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن في المملكة.

4- عند وصول ضيوف الرحمن ينتقلون مباشرة إلى حافلات لإيصالهم إلى مقار إقامتهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بمسارات مخصصة، في حين تتولى الجهات الخدمية إيصال أمتعتهم إلى مساكنهم.