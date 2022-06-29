تكثف المديرية العامة للجوازات جهودها لخدمة ضيوف الرحمن، ضمن مبادرة طريق مكة في مملكة ماليزيا.

الابتسامة والترحيب عنوان موظفي ومنسوبي المديرية العامة للجوازات، أثناء استقبال وإنهاء إجراءات ضيوف الرحمن من ماليزيا.

إطلاق مبادرة طريق مكة:

ويأتي إطلاق مبادرة طريق مكة في إندونيسيا ومملكة ماليزيا وباكستان والمغرب وبنجلاديش هذا العام 1443هـ، استمرارًا لجهود المملكة العربية السعودية في التيسير على ضيوف الرحمن، وحرص القيادة الحكيمة على رعاية ضيوف الرحمن وسقايتهم وإعانتهم والاهتمام بشؤونهم.

أهداف مبادرة طريق مكة:

وتهدف مبادرة “طريق مكة”، إحدى مبادرات وزارة الداخلية ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية المملكة 2030، إلى إنهاء إجراءات ضيوف الرحمن المستفيدين من بلدانهم، بدءًا من إصدار التأشيرة إلكترونيًّا وأخذ الخصائص الحيوية، ومرورًا بإنهاء إجراءات الجوازات في مطار بلد المغادرة بعد التحقق من توفر الاشتراطات الصحية، إضافة إلى ترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن في المملكة، وعند وصولهم ينتقلون مباشرةً إلى حافلات لإيصالهم إلى مقار إقامتهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بمسارات مخصصة، في حين تتولى الجهات الخدمية إيصال أمتعتهم إلى مساكنهم.