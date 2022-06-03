أصبحت ملاعب مدينة الملك عبدالله الرياضية “الجوهرة المشعة” في أتم جاهزية لاستقبال مباريات بطولة المملكة لـ نخبة دوري المدارس.

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— إثــارة 👏🏼 🏟ملاعب مدينة الملك عبدالله الرياضية على أتم الاستعداد لإحتضان بطولة المملكة لـ #نخبة_دوري_المدارس 🤩🏆!@gsaksa | @moe_gov_sa pic.twitter.com/KeuspcSd0K — دوري المدارس (@DawriMadaris) June 3, 2022

وكانت فرق مدرستي “متوسطة الفرسان وثانوية طيبة” في الرياض آخر الواصلين إلى جدة للمشاركة في البطولة.

وصعد إلى بطولة المملكة 2022، عن منطقة حائل، ثانوية الشملي “فئة 18 عامًا”، ومتوسطة الملك عبدالله “فئة 15 عامًا”، ومن الأحساء لفئة 18 عامًا ثانوية الجفر، وفئة 15 عامًا متوسطة صهيب الرومي.

وتأهل إلى بطولة المناطق من دوري المدارس كل من؛ ثانوية الفيصلية “فئة 18 عامًا”، ومتوسطة موسى بن نصير “فئة 15 عامًا” من المخواة، ومن وداي الدواسر ثانوية كمد عن 18 عامًا، ومتوسطة الصالحية لـ15 عامًا.

كما صعد لبطولة المناطق، ثانوية الأمير نايف من الليث عن فئة 18 عامًا، ومتوسطة الحسين بن علي لفئة 15 عامًا، وأبطال ينبع؛ ثانوية الحسن بن الهيثم عن فئة 18 عامًا، ومتوسطة الربوة لفئة 15 عامًا.

وقال رجاء الله السلمي المتحدث الرسمي لـ وزارة الرياضة عبر حسابه في “تويتر”: “مرحلة أخيرة من خلال نخبة دوري المدارس، سيحدد فيها بطل الموسم الثالث من دوري المدارس، كل التوفيق لجيل المستقبل”.