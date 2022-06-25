أعلن الجيش اليمني، اليوم السبت، تسجيل 1707 خروقات ارتكبتها مليشيات الحوثي للهدنة الأممية خلال 23 يوماً، وذلك على 7 جبهات رئيسية.

وأكد متحدث الجيش اليمني العميد الركن عبده مجلي، أن مليشيات الحوثي، مستمرة في خروقاتها للهدنة، في كافة جبهات ومحاور القتال ضمن المشروع التوسعي الإيراني الرافض للسلام.

جرائم الحوثي تتواصل

وأوضح مجلي، في بيان صحفي، السبت، ارتكاب مليشيات الحوثي 1707 خروقات للهدنة، خلال 23 يوماً، في جبهات محافظات مأرب وتعز والجوف وحجة والضالع والحديدة.

ففي جبهات محافظة مأرب، ارتكبت المليشيات الحوثية 223 خرقاً للهدنة في مناطق “العمود”، و”الاعيرف”، و”الردهة”، و”الفليحة”، و”أم ريش”، ووادي “ذنة”، و”رغوان”، و”المخدرة”، و”المشجح”، وصرواح”.

انتهاكات في تعز

كما ارتكبت في محافظة تعز 836 خرقاً للهدنة في الجبهات الشرقية والغربية والشمالية الغربية، وانتهكت التهدئة الأممية في حجة بمعدل 245 خرقاً للهدنة في جبهتي عبس وحرض.

وتوزعت بقية الخروقات على الحديدة بمعدل 338 خرقا وفي محافظة الضالع بلغت 22 انتهاكا، وفي جبهات الجوف وصلت على جبهة رئيسية 43 خرقاً للهدنة، وفقا للبيان تلقت “العين الإخبارية” نسخة منه.

وذكر متحدث الجيش اليمني أن مليشيات الحوثي تواصل تصعيدها ضد المدنيين والأعيان المدنية وذلك من خلال إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة المتفجرة وزراعة الألغام التي تسببت في مقتل وإصابة العديد من المدنيين، وإلحاق الأضرار المادية بالمنشآت والمنازل السكنية.

وأشار إلى أن مليشيات الحوثي تواصل تجنيد الأطفال من خلال ما يسمى المراكز الصيفية والزج بهم إلى المعارك، ومواصلة الحصار وقطع الطرقات عن مدينة تعز، لافتا إلى أن كل تلك الانتهاكات تؤكد تعنت المليشيات الحوثية ورفضها للهدنة الأممية.

وتقول الحكومة المعترف بها دوليا إن خروقات الحوثي تعد مؤشرا سلبيا لا يشجع على الاستمرار في الهدنة التي تم تمديدها شهرين إضافيين في 2 يونيو/حزيران الجاري.

ويسابق الحوثيون الزمن في استثمار الهدنة الإنسانية لصالح حشد المقاتلين وترتيب صفوفهم العسكرية وتحديث ترسانة السلاح عبر التهرب استعدادا لجولة حرب جديدة، وفق خبراء يمنيين.