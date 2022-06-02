رحب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج، الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، بإعلان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس جروندبرغ، اليوم الخميس، بتمديد الهدنة في اليمن لمدة شهرين إضافيين.

وقال الحجرف في بيان صادر عن المجلس، إن الاتفاق على تمديد الهدنة يعكس الأهمية التي يوليها المجتمع الدولي للأزمة اليمنية، مثمنًا جهود المبعوث الخاص لليمن وقيادة التحالف العربي لدعم الشرعية وجميع الأطراف في تمديد الهدنة والتي ستعمل على استمرار تهيئة الأجواء للأطراف اليمنية لبدء العملية السياسية والوصول إلى سلام شامل يحقق الأمن والاستقرار في ربوع اليمن.

تمديد الهدنة في اليمن

وأعلن المبعوث الأممي لليمن، هانس جروندبرج، اليوم، الخميس، التوصل لاتفاق على تمديد الهدنة في اليمن بين الحكومة الشرعية والمليشيات الحوثية لشهرين.

وأوضح جروندبرج، أن تمديد الهدنة لشهرين بموجب نفس بنود الاتفاق الأصلي، مؤكدًا أن هناك فرصة لإنهاء الأزمة بتعاون جميع اليمنيين.وأشار إلى الاستمرار بالعمل لترسيخ هدنة دائمة وصولا لحل سياسي مستدام في اليمن.