ردت وزارة الحج على استفسار أحد الأزواج حول سبب قبول زوجته في حج هذا العام ورفض طلبه بالرغم من أنه مسجل معها كمحرم لها.

وقال الزوج في شكوى عبر حساب العناية بالمستفيدين : تمت الموافقة من قبل الوزارة على حجز زوجتي وأنا لم تتم الموافقة لي وأنا مضاف معها محرم في الطلب نفسه لذا أرجو استثنائي والموافقة لي كمحرم لزوجتي.

وردت بالقول: نفيدكم أن المرافق لم يستوفِ أحد الشروط للتسجيل في حج عام 1443هـ.

قصر العمرة على الحجاج

إلى ذلك تقرر قصر أداء العمرة على الحجاج فقط اعتبارًا من اليوم الجمعة.

وقالت الوزارة إنه ابتداءً من اليوم، سيكون أداء العمرة للحجاج فقط، حتى يوم 20 ذي الحجة، وذلك تسهيلًا لضيوف الرحمن وتخفيفًا عليهم وحفاظًا على سلامتهم.

شروط الحج موسم 1443

وقالت الوزارة في وقت سابق إن الشروط تتضمن ما يلي: