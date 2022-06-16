تفاعلت وزارة الحج والعمرة مع مواطن تقدم لحجز الحج واختار باقات الأبراج ولكن جاءه القبول بباقات الخيام المطورة في حملة بعيدة عنه ولم يختارها، فهل يمكنه التغيير؟

وقالت الوزارة عبر حساب العناية بالمستفيدين على موقع تويتر، إن القرعة الإلكترونية لم تتمكن من اختيار أي من الباقات المفضلة مسبقًا لدى المتقدم، وحرصاً على منح فرصة أخرى له تم ترشيح باقة أخرى من خلال المتاح منها بنظام القرعة أيضاً. والخيار متاح للمتقدم إما الاختيار أو انتظار القرعة القادمة في حال ترشحه.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الحج والعمرة عن نتائج القرعة لحجاج الداخل، لمن سبق لهم التسجيل عبر تطبيق اعتمرنا للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة.

نتائج قرعة حجاج الداخل:

ونشرت الوزارة صورًا من إعلان النتائج، وعلقت عليها بالقول: نائب وزير الحج والعمرة، د. عبدالفتّاح مشّاط، يشهد إعلان نتائج القرعة الإلكترونية للحجّاج من داخل المملكة، خلال موسم الحجّ 1443هـ.

وفي وقت سابق قالت الوزارة: إنه سيتم إشعار المرشحين المقبولين لحج عام 1443هـ من خلال الرسائل النصية.

التسجيل في موسم الحج:

وكانت الوزارة أعلنت إغلاق باب التقديم لمدة 9 أيام اعتبارًا من يوم 4 يونيو حتى 13 يونيو على أن يتم إعلان النتيجة يوم الأربعاء 16 ذو القعدة 1443هـ.

شروط الحج موسم 1443:

وقالت الوزارة: إن الشروط تتضمن ما يلي: