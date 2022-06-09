أكدت وزارة الحج والعمرة، أن خدمة دفع المبالغ أو استرجاعها، تتم بعد انتهاء مرحلة التسجيل واختيار المرشحين لأداء فريضة الحج لهذا العام.

وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر اليوم الخميس إن خدمة الدفع والاسترجاع تتم بعد الانتهاء من مرحلة التسجيل واختيار المرشحين، وذلك رداً على استفسار بشأن أحقية إلغاء حجز التصريح بعد الدفع، إذا حصل ظرف ولم يقدر المتقدم على الحج.

تعديل رغبة التسجيل في الحج:

كما أكدت الحج والعمرة أنه يمكن للمتقدم التعديل على رغبة التسجيل للحج، قبل انتهاء فترة التقديم وإصدار التصريح.

فتح باب التسجيل:

كانت وزارة الحج، قد فتحت الباب لتسجيل حجاج الداخل يوم الجمعة الماضي، ويستمر التسجيل لمدة تسعة أيام.

ويتم التقديم للحج من داخل المملكة للمواطنين والمقيمين عبر تطبيق اعتمرنا أو من خلال موقع الوزارة الإلكتروني.