أكدت وزارة الحج والعمرة أنه في حال عدم سداد قيمة حجز العمرة يتم إلغاء الفاتورة تلقائيًّا وترشيح متقدم آخر من حجاج الداخل.

فرصة ثانية:

وشددت وزارة الحج والعمرة، في وقت سابق، على أنه يتم منح فرصة ثانية بالفرز التالي لمن لم يحالفه الحظ ضمن نتائج القرعة لحجاج الداخل.

وقالت الوزارة: “من لم يُحالفه الحظّ في القرعة الإلكترونيّة، فستكون لديه فرصة لاحقة بالفرز التالي، عندما تتوفّر مقاعد بديلة أو إضافيّة”.

استكمال التسجيل:

وكانت وزارة الحج والعمرة قد أعلنت أنه تم التواصل مع المرشحين لحج 1443هـ من خلال الرسائل النصية لمراجعة الطلب واستكمال التسجيل.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الحج والعمرة عن نتائج القرعة لحجاج الداخل، لمن سبق لهم التسجيل عبر تطبيق اعتمرنا للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة.