أكدت وزارة الحج والعمرة، أنه لا توجد خاصية التعديل على الباقات أو إضافة مرافقين بالنسبة للحجاج المرشحين، مشيرة إلى ضرورة التحصين لأداء فريضة الحج.

وذكرت الوزارة عبر حساب خدمة المستفيدين على موقع تويتر ردًّا على استفسار من أحد المواطنين بهذا الخصوص: يمكنك إدارة الحجز بالاستعلام عن الباقة وتأكيد الحجز أو إلغائه، ولا توجد خاصية التعديل على الباقات أو إضافة مرافقين”.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الحج والعمرة عن نتائج القرعة لحجاج الداخل، لمن سبق لهم التسجيل عبر تطبيق اعتمرنا للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة.

نتائج قرعة حجاج الداخل:

ونشرت الوزارة صورًا من إعلان النتائج، وعلقت عليها بالقول: نائب وزير الحج والعمرة، د. عبدالفتّاح مشّاط، يشهد إعلان نتائج القرعة الإلكترونية للحجّاج من داخل المملكة، خلال موسم الحجّ 1443هـ.

وفي وقت سابق قالت الوزارة: إنه سيتم إشعار المرشحين المقبولين لحج عام 1443هـ من خلال الرسائل النصية.

التسجيل في موسم الحج:

وكانت الوزارة أعلنت إغلاق باب التقديم لمدة 9 أيام اعتبارًا من يوم 4 يونيو حتى 13 يونيو على أن يتم إعلان النتيجة يوم الأربعاء 16 ذو القعدة 1443هـ.

شروط الحج موسم 1443:

وقالت الوزارة: إن الشروط تتضمن ما يلي: