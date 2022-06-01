أكدت وزارة الحج والعمرة أنه يشترط استكمال التحصين بأحد لقاحات كوفيد-١٩ المعتمدة من هيئة الصحة العامة لأداء الحج.

وقالت الوزارة ردًا على استفسارات في هذا الشأن عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، إنه يمكن الاطلاع على المزيد من المعلومات عبر مراجعة هيئة الصحة العامة من هنا.

التسجيل في حج 1443:

كذلك ردت الوزارة على استفسارات بشأن مواعيد التسجيل والتقديم لحج 1443هـ، وقالت إنه سيتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية الخاصة بها سواء الموقع الإلكتروني هنا أو حسابها على تويتر @HajMinistry.

العمرة لغير المحصنين:

في سياق آخر، أكدت الحج والعمرة أنه تم السماح لغير المحصّنين بالصلاة في الحرمين الشريفين وإصدار التصاريح من تطبيق اعتمرنا لأداء العمرة، بشرط عدم إصابتهم أو مخالطتهم لمصاب بفيروس كورونا.

دخول الأطفال:

ولفتت إلى أنه يمكن للأطفال دخول المسجد الحرام بمرافقة أحد الوالدين للصلاة، بينما أقل عمر لحجز تصريح عمرة هو 5 سنوات بشرط عدم إصابتهم أو مخالطتهم لمصاب بفيروس كورونا.

حجز العمرة:

وردت الحج والعمرة على استفسار آخر بشأن حجز العمرة، وأكدت أنه يمكن إصدار تصريح العمرة حسب المواعيد المتاحة في تطبيق اعتمرنا أو تطبيق توكلنا ومتابعة التطبيق في حال توفر مواعيد يمكن الحجز.