أهابت وزارة الحج والعمرة، بالمرشحين لأداء حج 1443هـ، من داخل الممكلة بسداد فاتورة الحجز قبل الساعة التاسعة من مساء الأحد المقبل.

وقالت الوزارة: “المرشحون لأداء حج 1443هـ، آخر موعد لسداد فاتورة الحجز قبل الساعة9 مساءً يوم الأحد 20 ذي القعدة، لتجنب إلغاء الحجز.

وأكدت وزارة الحج والعمرة، في وقت سابق، منح فرصة ثانية بالفرز التالي لمن لم يحالفه الحظ ضمن نتائج القرعة لحجاج الداخل.

وقالت الوزارة: “من لم يُحالفه الحظّ في القرعة الإلكترونيّة، فستكون لديه فرصة لاحقة بالفرز التالي، عندما تتوفّر مقاعد بديلة أو إضافيّة”.

وكانت وزارة الحج والعمرة، قد أعلنت أنه تم التواصل مع المرشحين لحج 1443هـ من خلال الرسائل النصية لمراجعة الطلب واستكمال التسجيل.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الحج والعمرة عن نتائج القرعة لحجاج الداخل، لمن سبق لهم التسجيل عبر تطبيق اعتمرنا للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة.