أكدت وزارة الحج والعمرة، منح فرصة ثانية بالفرز التالي لمن لم يحالفه الحظ ضمن نتائج القرعة لحجاج الداخل.

وقالت الوزارة: “من لم يُحالفه الحظّ في القرعة الإلكترونيّة، فستكون لديه فرصة لاحقة بالفرز التالي، عندما تتوفّر مقاعد بديلة أو إضافيّة”.

من لم يُحالفه الحظّ في القرعة الالكترونيّة، ستكون لديه فرصة لاحقة بالفرز التالي، عندما تتوفّر مقاعد بديلة أو إضافيّة.#مكة_والمدينة_في_انتظاركم_بشوق #بسلام_آمنين pic.twitter.com/dcQ9nx4yx9 — وزارة الحج والعمرة (@HajMinistry) June 15, 2022

وكانت وزارة الحج والعمرة، قد أعلنت مساء اليوم الأربعاء، أنه تم التواصل مع المرشحين لحج 1443هـ من خلال الرسائل النصية لمراجعة الطلب واستكمال التسجيل.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الحج والعمرة عن نتائج القرعة لحجاج الداخل، لمن سبق لهم التسجيل عبر تطبيق اعتمرنا للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة.

نتائج قرعة حجاج الداخل:

ونشرت الوزارة صورًا من إعلان النتائج، وعلقت عليها بالقول: نائب وزير الحج والعمرة، د. عبدالفتّاح مشّاط، يشهد إعلان نتائج القرعة الإلكترونية للحجّاج من داخل المملكة، خلال موسم الحجّ 1443هـ.

وفي وقت سابق قالت الوزارة: إنه سيتم إشعار المرشحين المقبولين لحج عام 1443هـ من خلال الرسائل النصية.

التسجيل في موسم الحج:

وكانت الوزارة أعلنت إغلاق باب التقديم لمدة 9 أيام اعتبارًا من يوم 4 يونيو حتى 13 يونيو على أن يتم إعلان النتيجة يوم الأربعاء 16 ذو القعدة 1443هـ.

شروط الحج موسم 1443:

وقالت الوزارة: إن الشروط تتضمن ما يلي: