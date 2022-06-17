أكدت وزارة الحج والعمرة أنه يمكن حذف أحد المرافقين بالنسبة لحجز الحج، بشرط ألا يكون تم تعيينه كمحرم.

وكانت وزارة الحج والعمرة قد أعلنت، مساء الأربعاء، أنه تم التواصل مع المرشحين لحج 1443هـ من خلال الرسائل النصية لمراجعة الطلب واستكمال التسجيل.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الحج والعمرة عن نتائج القرعة لحجاج الداخل، لمن سبق لهم التسجيل عبر تطبيق اعتمرنا للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة.

نتائج قرعة حجاج الداخل:

ونشرت الوزارة صورًا من إعلان النتائج، وعلقت عليها بالقول: نائب وزير الحج والعمرة، د. عبدالفتّاح مشّاط، يشهد إعلان نتائج القرعة الإلكترونية للحجّاج من داخل المملكة، خلال موسم الحجّ 1443هـ.

وفي وقت سابق قالت الوزارة: إنه سيتم إشعار المرشحين المقبولين لحج عام 1443هـ من خلال الرسائل النصية.

التسجيل في موسم الحج:

وكانت الوزارة أعلنت إغلاق باب التقديم لمدة 9 أيام اعتبارًا من يوم 4 يونيو حتى 13 يونيو على أن يتم إعلان النتيجة يوم الأربعاء 16 ذو القعدة 1443هـ.

شروط الحج موسم 1443:

وقالت الوزارة: إن الشروط تتضمن ما يلي: