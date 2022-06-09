أثنى الحسن اليامي، نجم نادي الاتحاد والمنتخب السعودي السابق، على بطولة دوري المدارس، المقامة حاليًّا في جدة.

مواهب مميزة في بطولة دوري المدارس:

وقال اليامي خلال زيارته للدوري : “هذه البطولة ستفرز المواهب أنا شاهدت إحدى المباريات ووجدت 2 أو 3 لاعبين مواهب حقيقية، أعتقد أن تطوير أدائهم ومواهبهم سيكون أمر جيد للغاية”.

نجل اليامي يُبدع ويخطف الأنظار:

وأضاف: “سالم يمارس كرة القدم وهو ليس مثل لاعبين الجيل الحالي المهتمين فقط بالسوشيال ميديا والسناب، هو فقط يركز في كرة القدم، وفضلت رؤيته ودعمه”.

وتابع: “التعليم شيء مهم، وأتذكر أنه أثناء ممارستي لكرة القدم في الاتحاد أنهيت دراستي الجامعية”.

يذكر أن البطولة مقامة حاليًّا في جدة، حيث شهدت أول أمس الثلاثاء إحراز اللاعب صابر بخيت لاعب مدرسة متوسطة تحفيظ القرآن “المنطقة الشرقية”، أول سوبر هاتريك في مباراة متوسطة الطحاوي.