توقع خبير الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، أن تسود اليوم، الأحد، أجواء حارة نهارًا وتميل للحرارة أول الليل معتدلة فجرا على المملكة والخليج.

طقس حار

وقال الحصيني عبر حسابه بموقع “تويتر”: “متوقع الأحد 13 ذي القعدة أجواء حارة نهارا وتميل للحرارة أول الليل معتدلة فجرا على المملكة والخليج”، مضيفًا أن الحرارة حول معدلاتها في مثل هذا الوقت من السنة، عدا منطقة المدينة التي تعد حارة جدًا نهارًا.

وأشار إلى أن رياحًا مغبرة من متوسطة لشبه قوية تهب على الشرقية والخليج والغربية والشمالية، مؤكدًا أن هناك توقعات بسقوط أمطار على المرتفعات.

استمرار الرياح النشطة

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية.

سحب رعدية ممطرة

في حين يتوقع نشاطًا في الرياح السطحية قد تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، تبوك، الجوف والحدود الشمالية، وما تزال الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير، الباحة والطائف.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 20-50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.