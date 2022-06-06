توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز بن محمد الحصيني أجواء حارة جداً نهاراً على عموم الشرقية والخليج و أجزاء من المدينة النبوية.

أجواء شديدة الحرارة

وقال الحصيني، عبر حسابه في “تويتر”: “حسب المراصد متوقع – إن شاء الله -اليوم الاثنين 7 ذي القعدة أجواء حارة جدا نهارا على عموم الشرقية والخليج وأجزاء من المدينة النبوية حار على باقي المناطق معتدل فجراً، وأجزاء من العراق والكويت وغرب إيران على صفيح ساخن وتتسابق مدنها على احتلال المراتب الأولى كأعلى حرارة في العالم”.

امتداد موجة الحر متوسطة القوة

وأضاف الحصيني “متوقع من اليوم امتداد موجة الحر متوسطة القوة التي تؤثر على بعض مناطق السعودية، تمتد على معظم المناطق وهي موجة اعتيادية في مثل هذا الوقت من السنة تمهيداً لدخول فصل الصيف فعليا.

وتابع عبدالعزيز الحصيني “يوافق يوم غد الثلاثاء 8 ذي القعدة 7 يونيو أول طوالع الصيف”الثريا”، ومتوقع “رياح على أجزاء من الغربية والإمارات وعُمان”